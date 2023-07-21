Зеленский предложил заменить главу украинского Минкульта

Украинский президент Зеленский выдвинул предложение премьеру страны Денису Шмыгалю о замене министра культуры Александро Ткаченко. Об этом украинский лидер сообщил в видео, которое выложил в соцсети.

Недавно Ткаченко был обвинен в работе на рынок РФ. Объявление выдвинула депутат Верховной Рады Ирина Геращенко, которая заявила, что Ткаченко причастен к мошеннической схеме по «распилу» средств на телеканалы ДОМ и FREEДОМ. Геращенко также обвинила его в финансировании продакшна c пророссийской позицией.

Петиция о смещении Ткаченко с поста собрала более 25 тысяч подписей. Он также был обвинен в «осквернении памяти» украинских героев и проявлении пренебрежительного отношения к бойцам украинских войск.