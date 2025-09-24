Зеленский — президент США? Заявление, которое всех запутало: что на самом деле произошло после встречи с Трампом

Владимир Зеленский в шутливой форме отметил, что из-за интенсивности пресс-подхода в Нью-Йорке у него возникло ощущение, будто он — президент Соединенных Штатов.

Эта ироничная реплика прозвучала после его встречи с Дональдом Трампом в рамках Генассамблеи ООН. Украинского лидера буквально засыпали вопросами многочисленные журналисты, он, пошутив, подчеркнул необычайно высокий интерес к своей персоне, с которым обычно сталкивается глава американской администрации.

«Я чувствую себя президентом Соединённых Штатов», - заявил Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил о важном изменении в поведении Трампа.