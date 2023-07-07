Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Словакию, сообщил в пятницу, 7 июля, портал sme.sk.

По информации источника, украинский лидер проведет встречу с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

О том, что Зеленский приедет в Словакию, ранее сообщали различные словацкие источники. Накануне глава государства посетил Чехию, где встретился с премьер-министром страны Петром Фиала.

Фиала пообещал Зеленскому оказать дополнительную военную помощь. Он также заявил, что Чехия поставит Киеву вертолеты. Премьер страны заявил, что надеется на положительное решение относительно вступления Украины в НАТО.

В июне агентство TASR сообщило, что Словакия окажет военную помощь Украине на сумму больше 4,2 млн евро. Ранее Словакия отправляла Киеву зенитный ракетный комплекс С-300, стоимость которого составляет примерно 68 млн евро.

В апреле 2022 года МИД РФ отправил ноту протеста странам, которые поставляют на Украину свою технику и вооружение, однако никакой реакции не последовало.