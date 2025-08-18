Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

Глава киевского режима также отметил, что он примет участие в переговорах с лидерами ЕС.

Напомним, в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским. В переговорах также примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским.

Ранее сообщалось о том, что перед встречей с Дональдом Трампом украинскому лидеру предстоит сделать непростой выбор: пойти на риск, спровоцировав недовольство американского президента, или согласиться на мирное соглашение, которое будет означать для Киева признание власти России над утраченными территориями.