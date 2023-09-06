Зеленский пригрозил Евроосюзу арбитражем из-за украинского зерна

Украинский президент Владимир Зеленский угрожает Евросоюзу международным арбитражем в том случае, если Европа решит продлить запрета на ввоз в европейские страны зерна из Украины после 15 сентября. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте его офиса.

Там Зеленский заявил, что Киев выступает против любых ограничений на экспорт продовольствий для Украины. Он подчеркнул, что Украина спокойно относится к тому, что зерно превращается в источник заработка для европейских стран, но Киев не собирается терпеть нарушенные обещания и условия свободного рынка.

Отдельное обращение Зеленский посвятил Еврокомиссии, в котором заявил, что если потребуется вести борьбу за Украину и «общую Европу», при помощи арбитражей, то он готов пойти на это, несмотря на то, что не хочет.