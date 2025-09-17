Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении создать России «серьезные» проблемы в энергетической сфере зимой, передает издание «Новини.LIVE».

По его словам, это станет возможным благодаря планам ВСУ наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) на территории РФ.

Зеленский считает, что эти действия должны ослабить возможности российских войск для продолжения боевых действий против Украины.

Информацию о решительных намерениях Киева ранее подтвердил депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу.

После закрытой встречи с руководством страны он сообщил, что Зеленский объявил о готовности воевать с Россией «до конца», несмотря на все сложности и потери.

Ранее в Грузии сообщили, что потребуют ответа от Украины за ввоз взрывчатки после окончания конфликта.