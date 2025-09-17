Грузия заявила о недружественных шагах Украины

Грузия официально заявила, что потребует ответа от Украины за недружественные действия, включая попытку ввоза крупной партии взрывчатки. Произойдет это после завершения текущего конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Власти Грузии намерены предъявить официальные претензии Украине после окончания боевых действий. Как заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, Киев совершил ряд недружественных шагов, которые требуют ответа.

Поводом для жесткой реакции стал инцидент с задержанием на грузино-турецкой границе двух граждан Украины. В грузовике правоохранители обнаружили 2,4 кг мощного взрывчатого вещества — гексогена. По данным следствия, груз проследовал сложным маршрутом через Румынию и Болгарию, а его отправителями могли быть сотрудники СБУ.

Папуашвили назвал эти действия ударом в спину, подчеркнув, что подобные методы не имеют ничего общего с дружескими отношениями. Он также связал инцидент с именем высокопоставленного украинского контрразведчика, предположительно, причастного к нелегальному перемещению Михаила Саакашвили в 2021 году.

Мощности изъятого гексогена хватило бы для подрыва целого квартала в Тбилиси. Окончательная цель ввоза взрывчатки остается предметом расследования, однако в Грузии уверены, что украинская сторона сознательно пошла на риск, жертвуя безопасностью грузинских граждан.

