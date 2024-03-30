Президент Украины Владимир Зеленский еще не получил американские дальнобойные ракеты ATACMS, но уже запланировал бить ими по Крымскому полуострову.

В беседе с обозревателями американской газете Washington Post украинский лидер заявил, как только ATACMS появятся на территории Украины, он хотел бы их использовать для ударов по расположенным на территории российского полуострова аэродромам.

«В настоящее время ракеты не находятся на территории Украины, но планируем применять ATACMS для ударов по аэродромам в Крыму», — признался Зеленский обозревателю Дэвиду Игнейшесу.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором ВСУ начнут беспорядочно отступать.