Зеленский нашел «живую ПВО» в лице американского генерала Келлога

Президент Украины Владимир Зеленский назвал спецпосланника США Кита Келлога «эффективной системой ПВО» и предложил ему гражданство за защиту страны от ракетных ударов. Об этом сообщает РБК.

Владимир Зеленский в ходе встречи с американским спецпосланником генералом Китом Келлогом сделал экстравагантное заявление. Украинский лидер отметил, что во время визитов высокопоставленного гостя из Вашингтона массированные ракетные удары по территории Украины прекращаются.

В шутливой манере Зеленский назвал генерала Келлога «эффективной системой ПВО», не уступающей комплексу Patriot. В благодарность за такую защиту президент Украины пообещал предоставить американскому представителю гражданство, квартиру и все необходимое, если это поможет склонить Россию к прекращению огня.

