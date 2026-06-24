Последний полет над полями закончился трагедией для пилота на Кубани

В Краснодарском крае потерпел крушение сельскохозяйственный вертолет Ми-2. По предварительным данным, пилот не выжил, а причиной авиапроисшествия мог стать отказ двигателя. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Вертолет потерпел крушение во время работы

В Краснодарском крае произошла авиакатастрофа с участием сельскохозяйственного вертолета Ми-2. Воздушное судно выполняло плановую обработку сельскохозяйственных угодий в Славянском районе, когда произошло чрезвычайное происшествие.

Крушение случилось днем 24 июня недалеко от платной трассы в районе хутора Прикубанского Анастасиевского сельского поселения.

Пилот не выжил

По предварительной информации, находившийся за штурвалом пилот получил несовместимые с жизнью травмы. Сообщается, что спасти его не удалось.

После падения на место были направлены экстренные службы. Специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Предварительной причиной назвали отказ двигателя

По данным источников, одной из вероятных причин авиакатастрофы мог стать технический сбой. Предварительно рассматривается версия отказа двигателя во время полета.

Окончательные выводы будут сделаны после проведения необходимых проверок и расследования обстоятельств крушения.