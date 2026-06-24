Побег ребенка раскрыл страшную тайну семьи, которая скрывалась более 12 лет

В Пакистане правоохранители освободили гражданку Франции и пятерых ее детей. По данным следствия, супруг женщины более 12 лет удерживал семью в изоляции, лишая возможности общаться с внешним миром. Об этом пишет «Би-би-си», передает Газета.ру.

Полиция освободила женщину и пятерых детей

В Пакистане завершилась спасательная операция, в результате которой была освобождена гражданка Франции Сильви Ясмина и ее пятеро детей. По данным следствия, семья на протяжении около 12 лет находилась в фактическом заточении.

Женщина состояла в браке с мужчиной, за которого вышла замуж в 2003 году. Некоторое время супруги проживали в Австралии, однако в 2014 году переехали в Пакистан вместе с двумя детьми.

Семья жила в полной изоляции

Следователи установили, что после переезда женщина практически утратила связь с внешним миром. За годы проживания в Пакистане у нее родились еще трое детей.

Семья находилась в городе Бара провинции Хайбер-Пахтунхва. По предварительным данным, глава семьи ограничивал свободу передвижения домочадцев, запрещал им контакты с окружающими людьми и не позволял детям посещать учебные заведения.

Побег сына помог раскрыть происходящее

О ситуации стало известно после того, как одному из сыновей удалось покинуть дом и обратиться за помощью в полицию.

После получения информации правоохранители провели обыск и обнаружили женщину и детей в небольшой комнате с тяжелыми бытовыми условиями. Сообщается, что у пострадавших были выявлены следы физического насилия.

Подозреваемый задержан

После освобождения женщину и детей доставили в приют в Пешаваре, где им оказывают необходимую помощь.

По словам пострадавшей, семья намерена вернуться во Францию. Мужчина, которого подозревают в незаконном удержании родственников и жестоком обращении, задержан. Расследование продолжается.