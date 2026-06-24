Домашнее насилие хотят приравнять к уличному: в Госдуме предложили уравнять наказание за побои дома и на улице
Депутат Бессараб: наказание за побои не должно зависеть от места
Фото: [www.istockphoto.com/lolostock]
Вопрос о том, должно ли наказание за рукоприкладство зависеть от места происшествия, вновь оказался в центре общественной дискуссии. Поводом послужила инициатива депутата Ксении Горячевой, предложившей внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы усилить ответственность за побои в отношении близких родственников, беременных женщин и лиц, находящихся в материальной зависимости от агрессора. Сегодня физическая агрессия в семье часто квалифицируется как административное правонарушение, что, по мнению сторонников реформ, создает опасный разрыв в правовом поле. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Эту точку зрения решительно поддержала член профильного комитета Госдумы Светлана Бессараб. Она настаивает на том, что любые попытки дифференцировать преступления по территориальному признаку или степени родства абсурдны и несправедливы. По ее убеждению, телесные повреждения, нанесенные на улице случайным прохожим и нанесенные мужем в собственной квартире, должны влечь за собой одинаково строгие санкции. Более того, парламентарий подчеркивает, что агрессия со стороны близкого человека оставляет куда более глубокий след, добавляя к физической боли тяжелейшую психологическую травму, а значит, здесь логично было бы говорить даже о более суровом наказании, а не о послаблениях.
По ее словам, защита уязвимых категорий — детей, пожилых людей и беременных женщин — в Уголовном кодексе уже выделена в качестве отягчающего обстоятельства. Однако, как справедливо замечает Бессараб, эти нормы применимы вне зависимости от того, где именно произошло преступление. Смешение понятий «бытовой» и «уличной» агрессии, по ее мнению, лишь запутывает правоприменительную практику и создает иллюзию, будто домашнее насилие — это «менее серьезная» проблема.
По ее мнению, на практике это означает, что, если законопроект получит развитие, российская судебная система может ожидать серьезная унификация: побои перестанут считаться «семейным делом», а перейдут в разряд общеуголовных преступлений с соответствующими последствиями в виде уголовной, а не административной ответственности. В то время как аналитики спорят о возможных социальных последствиях такого шага и роли медиации, позиция депутатов остается жесткой: безопасность граждан не должна зависеть от того, открыта ли дверь их дома для внешнего мира. Итогом обсуждения становится ясный посыл: закон должен быть един для всех, а цифровые технологии сбора доказательств лишь упростят реализацию этого принципа на практике.
Ранее саратовский депутат раскритиковал инициативу закона о домашнем насилии.