Домашнее насилие хотят приравнять к уличному: в Госдуме предложили уравнять наказание за побои дома и на улице

Вопрос о том, должно ли наказание за рукоприкладство зависеть от места происшествия, вновь оказался в центре общественной дискуссии. Поводом послужила инициатива депутата Ксении Горячевой, предложившей внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы усилить ответственность за побои в отношении близких родственников, беременных женщин и лиц, находящихся в материальной зависимости от агрессора. Сегодня физическая агрессия в семье часто квалифицируется как административное правонарушение, что, по мнению сторонников реформ, создает опасный разрыв в правовом поле. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Эту точку зрения решительно поддержала член профильного комитета Госдумы Светлана Бессараб. Она настаивает на том, что любые попытки дифференцировать преступления по территориальному признаку или степени родства абсурдны и несправедливы. По ее убеждению, телесные повреждения, нанесенные на улице случайным прохожим и нанесенные мужем в собственной квартире, должны влечь за собой одинаково строгие санкции. Более того, парламентарий подчеркивает, что агрессия со стороны близкого человека оставляет куда более глубокий след, добавляя к физической боли тяжелейшую психологическую травму, а значит, здесь логично было бы говорить даже о более суровом наказании, а не о послаблениях.

По ее словам, защита уязвимых категорий — детей, пожилых людей и беременных женщин — в Уголовном кодексе уже выделена в качестве отягчающего обстоятельства. Однако, как справедливо замечает Бессараб, эти нормы применимы вне зависимости от того, где именно произошло преступление. Смешение понятий «бытовой» и «уличной» агрессии, по ее мнению, лишь запутывает правоприменительную практику и создает иллюзию, будто домашнее насилие — это «менее серьезная» проблема.

По ее мнению, на практике это означает, что, если законопроект получит развитие, российская судебная система может ожидать серьезная унификация: побои перестанут считаться «семейным делом», а перейдут в разряд общеуголовных преступлений с соответствующими последствиями в виде уголовной, а не административной ответственности. В то время как аналитики спорят о возможных социальных последствиях такого шага и роли медиации, позиция депутатов остается жесткой: безопасность граждан не должна зависеть от того, открыта ли дверь их дома для внешнего мира. Итогом обсуждения становится ясный посыл: закон должен быть един для всех, а цифровые технологии сбора доказательств лишь упростят реализацию этого принципа на практике.

Ранее саратовский депутат раскритиковал инициативу закона о домашнем насилии.