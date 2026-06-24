На МКС начали изучать атомы при температуре почти абсолютного нуля

На Международной космической станции начала работу модернизированная лаборатория Cold Atom Lab. Установка позволяет охлаждать атомы почти до абсолютного нуля и изучать уникальные квантовые процессы в условиях невесомости. Об этом сообщает NASA, передает Газета.ру.

На МКС расширили возможности квантовых исследований

На борту Международной космической станции заработала обновленная лаборатория Cold Atom Lab, созданная NASA для проведения экспериментов в области квантовой физики. Комплекс предназначен для изучения поведения атомов при экстремально низких температурах, близких к абсолютному нулю.

Специалисты отмечают, что условия невесомости позволяют проводить исследования, которые практически невозможно реализовать на Земле.

Атомы превращаются в особое состояние вещества

Установка охлаждает атомы рубидия и калия до температуры ниже минус 273 градусов Цельсия. В таких условиях вещество переходит в состояние конденсата Бозе — Эйнштейна, при котором атомы начинают вести себя как единая квантовая волна.

Ученые подчеркивают, что в космосе такие квантовые облака сохраняются значительно дольше и достигают больших размеров, поскольку на них практически не влияет земная гравитация.

Новое оборудование расширит возможности экспериментов

Последняя модернизация стала четвертым обновлением лаборатории с момента ее запуска на МКС в 2018 году. В состав комплекса вошла новая магнитная ловушка, позволяющая более точно управлять формой и параметрами квантовых облаков.