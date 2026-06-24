Ученый раскрыл главную деталь о толчках возле побережья Крыма

Недавние землетрясения у берегов Севастополя не представляют опасности для Крымского моста. Специалисты считают, что сила и расположение подземных толчков исключают риск разрушения объекта, пишет Газета.ру.

Эксперт усомнился в прогнозах о разрушении моста

Российский сейсмолог Петр Шебалин прокомментировал заявления о том, что серия землетрясений в Крыму якобы способна привести к разрушению Крымского моста из-за накопительного эффекта.

По его словам, подобные предположения не имеют научного обоснования. Специалист отметил, что подземные толчки произошли на значительном расстоянии от объекта, поэтому говорить о каком-либо воздействии на мост некорректно.

Землетрясения произошли в районе Севастополя

22 июня в акватории Черного моря возле Севастополя была зафиксирована серия сейсмических событий. Местные жители сообщали о вибрации мебели, дребезжании посуды и незначительных колебаниях в жилых домах.

Несмотря на ощутимые толчки, серьезных последствий зафиксировано не было.

Повреждений инфраструктуры не выявлено

Власти Севастополя сообщили, что часть подземных толчков действительно ощущалась в городе. Однако проведенная проверка не выявила повреждений зданий, сооружений и объектов инфраструктуры.

Эксперты подчеркивают, что произошедшие землетрясения были слишком слабыми и находились слишком далеко от Крымского моста, чтобы повлиять на его состояние.