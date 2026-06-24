Триумф физики в Рязанской области: 13 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Рязанской области произошло событие, которое местные педагоги уже окрестили настоящим триумфом физической науки. Губернатор Павел Малков сообщил о впечатляющем достижении: сразу тринадцать выпускников региона получили максимальный балл на Едином государственном экзамене по физике. Для сравнения — всего год назад в области было всего семеро таких талантов, так что нынешний показатель смело можно назвать рекордным за последние годы. Об этом сообщает издание 7info .

Интересно, что география успеха оказалась весьма широкой: высшую оценку заслужили работы не только учеников престижных школ областного центра, но и ребят из районов, что говорит о системной подготовке по предмету во всем регионе. Особую гордость вызвали профессиональные результаты отдельных педагогов. Так, учителя двух школ региона воспитали сразу нескольких стобалльников, подтвердив свой высокий класс и умение найти подход к самым сложным темам школьного курса.

Глава региона не оставил без внимания этот успех, публично поздравив не только самих выпускников, но и их родителей, а также учителей, вложивших силы в подготовку. Он подчеркнул, что такие результаты — это не просто случайная удача, а итог упорного труда и грамотной образовательной стратегии. В своем обращении он пожелал ребятам не останавливаться на достигнутом и с такой же уверенностью покорять новые вершины в выбранных вузах, ведь эти баллы открывают перед ними двери в лучшие технические университеты страны.

Ранее также сообщалось, что сразу 11 выпускников Рязанской области набрали 100 баллов на ЕГЭ по математике.