Аналитики оценили ежемесячные траты россиян на питомцев
Triol: владельцы собак чаще расходуют на питомцев более 5 тысяч рублей
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Средние ежемесячные расходы россиян на домашних животных достигли 3 тысяч рублей. Такие данные «Ленте.ру» привели аналитики бренда товаров для питомцев Triol.
Согласно исследованию, почти половина владельцев направляет на корм, средства ухода и лакомства от 2 до 5 тысяч рублей в месяц. Еще около четверти опрошенных расходуют на питомцев более 5 тысяч рублей.
Главным критерием при покупке товаров остается состав: на него обращают внимание 62% участников опроса. Стоимость продукции важна для 42% респондентов.
Аналитики также отметили, что две трети владельцев воспринимают животных как членов семьи. На этом фоне покупки игрушек и угощений становятся обычной частью бюджета: игрушки приобретают 78% опрошенных, лакомства — 75%.
Содержание собак, по данным Triol, обходится дороже, чем кошек. Более 5 тысяч рублей в месяц на питомца тратят 26% владельцев собак и 19% владельцев кошек.
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