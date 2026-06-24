Аналитики оценили ежемесячные траты россиян на питомцев

Средние ежемесячные расходы россиян на домашних животных достигли 3 тысяч рублей. Такие данные « Ленте.ру » привели аналитики бренда товаров для питомцев Triol.

Согласно исследованию, почти половина владельцев направляет на корм, средства ухода и лакомства от 2 до 5 тысяч рублей в месяц. Еще около четверти опрошенных расходуют на питомцев более 5 тысяч рублей.

Главным критерием при покупке товаров остается состав: на него обращают внимание 62% участников опроса. Стоимость продукции важна для 42% респондентов.

Аналитики также отметили, что две трети владельцев воспринимают животных как членов семьи. На этом фоне покупки игрушек и угощений становятся обычной частью бюджета: игрушки приобретают 78% опрошенных, лакомства — 75%.

Содержание собак, по данным Triol, обходится дороже, чем кошек. Более 5 тысяч рублей в месяц на питомца тратят 26% владельцев собак и 19% владельцев кошек.

Ранее стало известно, что 33% россиянок боятся переезжать в новую квартиру из-за мест для детей.