Зеленский признал невозможность отбить силой все утраченные Украиной территории

Украинская армия не в состоянии отвоевать все те территории, которые были утрачены ею в ходе конфликта. Такое признание сделал Владимир Зеленский во время своего интервью радиостанции ВВС.

Он заявил, что на смену военной фазе конфликта могут прийти дипломатические усилия, поскольку ВСУ не могут отбить у российской армии все те земли, которые были потеряны за два истекших года.

«Это не значит, что все территории нужно отвоевывать силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», - указал Зеленский.

Украинский лидер также добавил, что всему миру необходимо продолжить давление на РФ, чтобы та покинула захваченные регионы. Он также допустил, что по итогам этого давления Киев сумеет занять некие «сильные позиции».

Ранее французское издание Parisien допустило, что целью Зеленского является срыв мирных переговоров, чтобы громогласно обвинить в их неудаче российское правительство. Именно этим объясняется заявление о том, что на следующий международный саммит по Украине могут пригласить представителей РФ.