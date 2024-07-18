Украинский лидер Владимир Зеленский вынудит российскую сторону отказаться от переговоров, чтобы впоследствии обвинить Москву в их срыве. Соответствующее мнение выразили эксперты в беседе с изданием Parisien .

Президент IPSE Эммануэль Дюпюи указал на то, что озвученное ранее Зеленским приглашение к диалогу задумывалось как демонстрация того факта, что он готов пойти навстречу РФ, не отказываясь от прошлых ее условий. Он приоткрыл дверь для переговоров и теперь, при отказе контрпродуктивной будет признана позиция России, объяснил он.

В свою очередь, аналитик Филипп Миго отметил, что украинский лидер осознает неблагоприятность ситуации для Киева, поэтому решил менять свою позицию по вопросу переговоров. Армия РФ двигает линию фронта, перемалывая противника и занимая новые рубежи, подчеркнул Миго.

До этого Зеленский заявил о необходимости присутствия представителей РФ на следующем саммите по Украине. Как заявил президент республики, к ноябрю он собирается разработать «план» на встречах с несколькими государствами.

Ранее украинский депутат Арахамия заявил о дефиците пилотов в ВСУ.