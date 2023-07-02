Зеленский признался, чего больше всего боится в США

Потеря киевским режимом двухпартийной поддержки США можно будет назвать самым страшным сном Украины. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил украинский президент Владимир Зеленский.

В качестве подтверждения своих страхов Зеленский указал на недавно прозвучавшие из-за океана заявления ряда республиканцев о необходимости как можно скорее сократить США любой военной помощи Киеву.

Президент Украины также назвал самым главным для Киева сохранение поддержки со стороны как демократов, так и республиканцев. При этом Зеленский надеется, что любой победивший на следующих выборах в США в 2024 году американский политик не оставит Киев без поддержки в ее борьбе с РФ.

Ранее в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира».