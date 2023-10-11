Зеленский признался, что конфликт на Украине находится в финальной стадии
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Конфликт на Украине находится на завершающей стадии, заявил Владимир Зеленский румынским журналистам.
Президент Украины признался, что у страны множество проблем. Он обеспокоен тем, как пережить зиму, поэтому просит у Румынии электрические трансформаторы, технологии, связанные с энергетикой.
Также Зеленский интересовался у Румынии, не может ли она передать системы ПВО.
Серьезную озабоченность украинского лидера вызывает вероятность снижения западной помощи из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.