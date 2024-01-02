Зеленский признался, как мечтает любой ценой внушить украинцам страх перед Россией

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина не добилась успеха в войне с Россией в 2023 году. И виной тому рядовые украинцы.

Как заявил Зеленский в интервью The Economist, граждане Украины, по сути, утратили таак называемое чувство экзистенциальной угрозы со стороны России. И это самое чувство в них нужно любыми способами пробудить, считает украинский президент.

«Запад утратил чувство срочности, а многие украинцы — чувство экзистенциальной угрозы. Сейчас я пытаюсь пробудить и то, и другое», — заявил Зеленский.

Он также выразил уверенность, что Украина обязательно добъется успеха на поле боя, которого ждут ее союзники. Однако этом произойдет не так быстро, как все они себе это представляют, добавил Зеленский

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.