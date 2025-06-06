Зеленский заявил, что Россия готовится к боевым действиям
Зеленский заявил о подготовке России к дальнейшим боевым действиям
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Украинский президент Владимир Зеленский в своем официальном телеграм-канале сообщил о том, что российская армия, несмотря на переговоры, готовится к дальнейшим боевым действиям.
Зеленский в сообщении уточнил, что заслушал доклады по итогам визита представителей Киева в США и отметил, что делегация имела хорошие встречи на всех уровнях, включая администрацию США, Госдеп, общественных деятелей, аналитические центры и конгресс.
При этом, президент Украины уточнил, что партнерам были предоставлены подлинные намерения российского руководства — в частности, о то, что Россия, якобы, готовится к продолжению боевых действий.
Ранее американское посольство в Киеве предупредило своих граждан о высоком риске российских ударов.