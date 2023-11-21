Зеленский прокомметировал вопрос о переговорах с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о своем нежелании проводить мирные переговоры с российской стороной. Соответствующее заявление он сделал в интервью с британским изданием The Sun .

На вопрос западного журналиста о вероятности проведения переговоров с Россией, Зеленский ответил, что не станет на их соглашаться, несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются украинские ВС на поле боя.

Он признал, что ВСУ приходится тяжело на фронте. Несмотря на это, украинский лидер заявил, что не будет «дружить или садиться за стол переговоров» с российской стороной.

Зеленский также заявил, что Россия не стремится закончить данный конфликт, поэтому говорить о заключении перемирия любой ценой не получится.