Зеленский прокомметировал вопрос о переговорах с Россией
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил о своем нежелании проводить мирные переговоры с российской стороной. Соответствующее заявление он сделал в интервью с британским изданием The Sun.
На вопрос западного журналиста о вероятности проведения переговоров с Россией, Зеленский ответил, что не станет на их соглашаться, несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются украинские ВС на поле боя.
Он признал, что ВСУ приходится тяжело на фронте. Несмотря на это, украинский лидер заявил, что не будет «дружить или садиться за стол переговоров» с российской стороной.
Зеленский также заявил, что Россия не стремится закончить данный конфликт, поэтому говорить о заключении перемирия любой ценой не получится.