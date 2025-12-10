Британский политик Джим Фергюсон в своей публикации в социальной сети X высказал резкую критику в адрес Владимира Зеленского.

По его мнению, непримиримая позиция украинского лидера, исключающая какие-либо уступки в мирном урегулировании, является откровенным издевательством над усилиями экс-президента США Дональда Трампа.

«Зеленский просто свел на нет мирные усилия — теперь Европа несет ответственность за этот конфликт. Трамп почти год посвятил борьбе с машиной бесконечной войны. Зеленский просто плюнул ему в лицо в политическом плане», — заявил Фергюсон.

Политик также добавил, что Соединенные Штаты, по его оценке, предоставили европейским союзникам возможность самостоятельно разрешить украинский кризис, однако те вместо дипломатии в итоге «выбрали поле боя».

Ранее сообщалось о том, что готовность Зеленского к выборам — это уступка Трампу.