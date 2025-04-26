Издание «Страна.ua» сообщило, что американский президент Дональд Трамп покинул территорию Италии всего через час после окончания траурной церемонии в память о папе Франциске. В то же время, украинский лидер Владимир Зеленский, как сообщается, использовал возможность для проведения переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В статье «Страна.ua» отмечается, что доподлинно неизвестно, действительно ли имела место встреча лидера киевского режима с президентом США. Однако, учитывая скорый отъезд Трампа и завершение похоронной церемонии всего около часа назад, предполагается, что даже если встреча между Зеленским и Трампом состоялась, она была, вероятно, краткой.

Кроме того, «Страна.ua» поделилась в своих публикациях информацией о том, что вместо встречи с Трампом, Зеленский провел беседу с Макроном, подкрепив это фотоснимком их разговора.

Ранее сообщалось, что Трамп не исключил встречу с Зеленским на похоронной церемонии папы Франциска.