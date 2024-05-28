Зеленский раскритиковал решение Байдена пропустить мирный саммит в Швейцарии

Украинский лидер считает, что президент США нужен саммиту, так как другие государства смотрят на реакцию США.

Зеленский заявил, что не знает, кто будет представлять Штаты на саммите.

Президенту Украины не удается собрать саммит «в сильнейшем составе». Ранее стало известно, что в Швейцарию не приедут лидеры Китая и Индии. В Кремле неоднократно отмечали нелепость любых переговоров о мире на Украине без участия России.

Джо Байден не приедет в Швейцарию, так как на это время у него запланированы предвыборные мероприятия в Калифорнии с участием голливудских звезд.