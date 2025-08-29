Зеленский раскрыл план безопасности для Украины: военная мощь, гарантии Запада и деньги России

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил три фундаментальных условия для обеспечения будущей безопасности страны, среди которых — мощная армия и использование замороженных активов России. Об этом сообщают украинские СМИ.

Владимир Зеленский конкретизировал базовые принципы будущих гарантий безопасности для Украины. Первый и ключевой пункт — сохранение нынешней численности вооруженных сил и их бесперебойное обеспечение оружием. Акцент будет сделан на развитии собственного оборонного производства в кооперации с европейскими и американскими партнерами.

Второй элемент — твердые договоренности на высшем уровне о готовности стран-союзников оказать Украине немедленную поддержку в случае необходимости. Третий пункт касается продолжения международного давления на Россию. Речь идет о санкционном режиме и прямом использовании замороженных российских активов для компенсации ущерба и восстановления украинской инфраструктуры.

Для скорейшего согласования этих позиций на следующей неделе запланирована серия встреч в европейском формате. Украинская сторона настаивает на переговорах на уровне лидеров, чтобы достичь полного взаимопонимания по всем аспектам будущей системы безопасности.

Ранее Трамп заявил о том, что готов снять санкции с России в срочном порядке, но при условии завершения конфликта.