Украинский президент Владимир Зеленский рассказал жителям Соединенных Штатов о страхах граждан своей страны. Глава Украины заявил, что позиция ряда членов американской партии республиканцев пугает украинцев. Соответствующее заявление Зеленский сделал во время видеоконференции с информагентством Reuters .

По словам Зеленского, ряд голосов республиканских политиков является по-настоящему опасным. Президент Украины утверждает, что это пугает народ в его стране.

Украинский лидер также подчеркнул, что его государство продолжит сражаться без поддержки от Соединенных Штатов в случае, если американское решение примет решение о смене позиции и прекращении военной помощи.

Недавно координатор Белого дома Джон Кирби заявлял, что Штаты потратили почти все деньги, выделенные на поддержку Украины.