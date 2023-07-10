Зеленский рассказал, как Байден может закончить конфликт на Украине за пять минут

Глава Белого дома Джо Байден может, если захочет, завершить украинский конфликт за пять минут. Однако итоги этого могут очень не понравится гражданам Украины, указал президент страны Владимир Зеленский.

Как заявил Зеленский телеканалу ABC News, такой быстрый исход событий возможен, если бы речь шла о сдаче территорий Украины, которые стали новыми регионами России.

«Если мы говорим о том, чтобы закончить конфликт ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, ну, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить его через пять минут. Но мы бы не согласились», — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира». В настоящее время Брюссель и Вашингтон ведут поиск площадки, на которую пригласят, в частности, представителей из Индии, Бразилии и ЮАР.

Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев призвал ударить по атомным станциям на Украине за возможную атаку на Смоленскую АЭС.