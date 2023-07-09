Медведев призвал ударить по атомным станциям на Украине и в Европе за возможную атаку на Смоленскую АЭС

Дмитрий Медведев резко раскритиковал появившуюся в сети информацию, что украинские войска в воскресенье, 9 июля, попытались обстрелять ракетами Десногорскую атомную станцию в Смоленской области.

По словам замглавы Совбеза РФ, если данная информация подтвердится, то Россия должна не раздумывая рассмотреть возможность одновременного удара сразу по трем оставшимся на Украине атомным электростанциям.

«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС», — гневно написал политик в своем аккаунте в соцсетях.

Кроме того, как добавил Медведев, удары нужно нанести и по ядерным целям в Европе.