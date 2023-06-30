Зеленский рассказал о блокировке его приглашения на саммит ЕС

Ряд лидеров стран Латинской Америки высказался за блокировку приглашения украинского президента Владимира Зеленского на саммит ЕС и стран СЕЛАКа. Об этом Зеленский рассказал агентству Reuters .

Украинский президент сообщил журналистам, что изначально, глава испанского правительства Педро Санчес пригласил его на предстоящую встречу. Но через какое-то время, лидеры нескольких стран СЕЛАКа выступили против его присутствия. Украинский лидер также сообщил, что не все страны готовы оказать поддержку Киеву в желании вернуть утраченные территории.

Зеленский заявил, что теперь он намерен использовать действия Испании в Совете Евросоюза, чтобы заполучить влияние среди стран Латинской Америки. Он заявил, что планирует добиться этого через Санчеса, ведущего непрерывный диалог со странами и при этом, поддерживающего его формулу.