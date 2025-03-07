Зеленский рассказал о продуктивной работе с командой Трампа

Обращение главы украинского режима опубликовано в его телеграм-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активно сотрудничает с администрацией президента США Дональда Трампа.

Он отметил, что работа ведется на разных уровнях.

Зеленский подчеркнул, что было совершено много звонков, однако «тематика ясна».

Украинский лидер выразил готовность к заключению мирного соглашение, отметив, что это нужно сделать как можно быстрее. Также он подчеркнул значение как можно более надежной безопасности.

Ранее сообщалось о том, что Украина договорилась с Францией о проектах по восстановлению инфраструктуры.