Зеленский рассказал о продуктивной работе с командой Трампа
Зеленский: мир нужен как можно быстрее
Фото: [flickr.com]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активно сотрудничает с администрацией президента США Дональда Трампа.
Обращение главы украинского режима опубликовано в его телеграм-канале.
Он отметил, что работа ведется на разных уровнях.
Зеленский подчеркнул, что было совершено много звонков, однако «тематика ясна».
Украинский лидер выразил готовность к заключению мирного соглашение, отметив, что это нужно сделать как можно быстрее. Также он подчеркнул значение как можно более надежной безопасности.
Ранее сообщалось о том, что Украина договорилась с Францией о проектах по восстановлению инфраструктуры.