Украина договорилась с Францией о проектах по восстановлению инфраструктуры

Украина согласовала с правительством Франции первые 19 проектов, направленных на восстановление критической инфраструктуры. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Отмечается, что согласованные проекты охватывают несколько ключевых областей, включая здравоохранение, энергетику, общую инфраструктуру и гуманитарное разминирование. Каждое из направлений рассчитано на реализацию в течение 5-16 месяцев.

Общий объем финансирования для реализации проектов составит €200 млн евро, из которых €60 млн будут направлены на поддержку энергетического сектора.

Стоит отметить, что до 50% из выделенных средств будет направлено на закупку украинских товаров и услуг.

Ранее турецкое издание Türkiye сообщило, что Украина передала Турции досье с проектами для восстановления страны в 2025 году. В числе ключевых проектов оказались модернизация таможенных терминалов на автомагистралях, строительство новых постов и развитие общенациональной системы платных дорог.