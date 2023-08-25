Зеленский рассказал о телефонном разговоре с американским президентом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с главой США Джо Байден. О состоявшемся диалоге он сообщил в своих социальных сетях .

В посте Зеленский сообщил о том, что разговор состоялся, и что в нем он поблагодарил американского лидера за поздравление с праздником Дня независимости.

Там же он заявил, что США могут рассчитывать на Украину в вопросах защиты ценностей, которые разделяют обе страны.

Советник президента Соединенных Штатов по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявлял о том, что вопрос статуса члена НАТО для Украины уже считается решенным. Он также сообщил, что украинское правительство будет и дальше получать необходимую поддержку от стран коллективного Запада.