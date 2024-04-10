Зеленский рассказал, почему боится заморозки конфликта на Украине

Если конфликт на Украине будет заморожен, то западные страны перестанут инвестировать в страну, заявил Владимир Зеленский в интервью Bild.

Украинский лидер признает, что без иностранных инвестиций страна не сможет развиваться.

При этом Зеленский уверен, что «тлеющая война» в итоге приведет к потери больших территорий. По его мнению, это может случиться как при помощи оружия, так и политическим путем.

Зеленский отметил, что в первое время украинское общество будет радо прекращению боевых действий. Но пауза в них позволит России еще больше нарастить вооружение, а на Западе к этому времени уже потеряют интерес к Украине.

Также президент Украины заявил немецкому таблоиду, что у Киева есть план нового контрнаступления, но его реализация потребует еще большего предоставления ресурсов со стороны Запада.