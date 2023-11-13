Из-за вероятности шатдауна в Соединенных Штатах и нежелания спикера палаты представителей Майка Джонсона финансировать Киев, президент Украины Владимир Зеленский решил выбросить своих вооруженные силы в наступление без необходимого вооружения. Об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин в своем видео, опубликованном на видеохостинге YouTube .

По словам Соскина, «группа Зеленского» уже настаивает на том, чтобы продолжать военные действия до последнего солдата, уничтожать города и идти в наступление с голыми руками.

Эксперт заявил, что командование ВСУ уже успело осознать бессмысленность дальнейших боев, в особенности, без оружия и денег от Соединенных Штатов. Из-за этого, украинский президент превратился в ненужную фигуру как для РФ, так и для США с ВСУ.

Соскин также не исключает, что для окончания конфликта, РФ уже в ближайшее время начнет наносить свои удары по центрам принятия решений. Эксперт заявил, что для Зеленского настала черная полоса и ему пора уходить в отставку. По мнению Соскина, в противном случае, украинский президент «не дотянет» до Рождества.