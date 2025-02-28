Зеленский решил манипулировать Трампом с помощью сделки по ресурсам
Bloomberg: Зеленский хочет с помощью сделки по ресурсам изменить позицию Трампа
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Владимир Зеленский стремится изменить отношение Дональда Трампа к Украине посредством соглашения о природных ресурсах, сообщило агентство Bloomberg.
Как утверждают источники издания в Киеве, Зеленский рассчитывает, что данное соглашение станет основой для дальнейших переговоров о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны США.
Лиана Фикс, эксперт Совета по международным отношениям, отмечает, что Зеленский надеется создать у Трампа впечатление выгодной сделки, заключив соглашение и получив «плату» за поддержку Украины.
Однако Трамп остается непреклонен в своем отказе предоставить послевоенные гарантии безопасности Киеву, а также европейским войскам, которые могут быть размещены на украинской территории. Ранее подобный отказ получили Эммануэль Макрон и Кир Стармер.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что администрация Трампа ожидает подписания соглашения с Украиной по минеральным ресурсам на текущей неделе.
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, заявил о фактическом завершении работы над соглашением по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном.
Ранее в офисе Зеленского анонсировали дополнительные соглашения с США.