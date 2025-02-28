В офисе Зеленского анонсировали дополнительные соглашения с США

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «24 Каналу» рассказал, что в рамках сделки по редкоземельным металлам Украина и США подпишут еще два дополнительных соглашения.

Михаил Подоляк пояснил, что одно соглашение позволит Украине обрести гарантии безопасности, а второе — укрепить экономическую отрасль. Соглашение о гарантиях безопасности будет предусматривать поставки американского оружия Киеву. Первым подпишут инвестиционно-экономическое соглашение, в котором затрагивается тема распределения средств фонда обновления.

Советник главы Офиса президента Украины высказал мнение, что данные соглашения позволят Украине успешно развиваться. Однако Киев не получит сразу все преференции в отличие от других стран, которые сотрудничают с США.

«Это соглашение (о гарантиях безопасноти. — Прим. ред.) открывает нам двери к историко-стратегическому партнерству», — заявил Подоляк.

По словам спикера, благодаря соглашению Украина сможет увеличить штат армии, улучшить ее боеспособность, получить в достаточном количестве системы ПРО и ракетные базы. Михаил Подоляк заверил, что европейские партнеры Киева рассматривают вопрос размещения миротворческих контингентов на территории страны.

Ранее сообщалось, что самолет с Зеленским приземлился в США.