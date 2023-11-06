Зеленский решил провести выборы президента на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский решил провести президентские выборы в стране 31 марта следующего года. Соответствующее заявление сделал украинский депутат Алексей Гончаренко в беседе с местным телевизионным каналом «Эспрессо» .

Он рассказал о том, что Зеленский поручил президентскому офису приступить к подготовке к проведению выборов в рамках конституционного срока, в последнее воскресенье первого весеннего месяца.

По словам Гончаренко, украинское правительство собирается объяснить данное решение требованиями со стороны Запада. Политик утверждает, что украинцам будут продвигать идею о том, что действующий президент утратит легитимность, если не провести выборы.

Он также сообщил о том, что коллективный Запад не требует от Украины проведения выборов президента во время военного положения, и таких заявлений не поступало. Гончаренко указал на то, что это решение обусловлено лишь политическими интересами президентского офиса.

Проводиться будут только выборы президента, так как парламентское голосование напрямую запрещается конституцией страны, заявил депутат.