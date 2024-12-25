Зеленский решил уволить посла в Берлине Макеева из-за критики

Владимир Зеленский освободил от должности посла Украины в Германии Алексея Макеева из-за критики его работы. Об этом сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

По информации издания, Макеев будет исполнять свои обязанности до февраля 2025 года, однако распоряжение о его увольнении уже отправлено в Министерство иностранных дел (МИД) Германии.

В официальных документах причиной его отстранения указана «регулярная ротация украинских дипломатов». Тем не менее, источники высказывают мнение, что истинной причиной стали постоянные замечания со стороны бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, который критиковал Макеева за недостаточные усилия в обеспечении поддержки Берлином Киева.

Bild отмечает, что за время пребывания Макеева на посту Германия передала Украине 121 боевой танк, 140 боевых пехотных машин и множество других видов тяжелого вооружения.

Ранее американский блогер Лекс Фридман предложил Владимиру Зеленскому дать интервью на русском языке.