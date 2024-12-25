Американский блогер Лекс Фридман на своей странице в соцсети предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому дать интервью на русском языке.

Он считает, что в таком случае диалог будет более «динамичным и мощным». Дело в том, что глава украинского режиме русский язык знает лучше, чем украинский, который он до сих пор еще изучает.

Блогер добавил, что интервью с Зеленским перевели бы на украинский и английский языки.

Фридман рассказал, что является уроженцем Таджикистана, в течение некоторого времени жил в Киеве и Москве, а потом перебрался в Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось о том, что Киев захотел получить лицензию на производство ракет Taurus.