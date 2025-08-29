Зеленский считает, что открытие границ поможет удержать молодежь на Украине

По словам Владимира Зеленского, предоставление возможности выехать за рубеж является ключевым условием для того, чтобы молодое поколение осталось в Украине.

Такое заявление прозвучало на фоне решения украинского правительства, принятого в конце августа, которое разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Данный шаг, однако, спровоцировал волну публикаций, как, например, в издании «Страна.ua», сообщившем в четверг о массовом выезде молодых людей с территории страны. В социальных сетях стали активно распространяться видеоролики, которые пользователи окрестили «успешным побегом».

Комментируя эту ситуацию в пятницу, Зеленский пояснил, что цель нововведения прямо противоположна — оно призвано создать условия для получения образования внутри государства. По его словам, была отмечена тревожная тенденция, когда тысячи юношей стремились уехать ещё до окончания школьного обучения.

«Мы понимаем, что это студенческий возраст, понимаем, что дети могут спокойно оканчивать на Украине не только школы, но и украинские вузы. Не за границей, а на Украине», - сказал Зеленский.

Глава государства также опроверг мнение, что принятая мера каким-либо образом подрывает оборонные возможности Украины, заверив, что массового исхода граждан не наблюдается.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский обозначил основные условия гарантий безопасности для Украины.