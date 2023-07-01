Зеленский считает, что западные страны затягивают подготовку украинских пилотов к управлению F-16

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что некоторые страны Запада затягивают процесс подготовки украинских пилотов к управлению истребителями F-16. Такое мнение глава государства выразил после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом на пресс-конференции.

1 июля Санчес с официальным визитом прибыл в Киев. Слова Зеленского приводят РИА Новости.

«Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Для чего они это делают – мне неизвестно», – сказал Зеленский.

В середине июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя поставки истребителей Киеву, заявил, что эти сроки будут зависеть от обучения пилотов.

Ранее о том, что их специалисты готовы подготовить украинских военных к управлению F-16, заявили Дания и Нидерланды. Представители государства заявляли, что готовы начать тренировки уже этим летом.

В апреле 2022 года МИД РФ направил ноту протеста странам, которые поставляют Украине оружие, технику и боеприпасы, в том числе натовского производства.

Ранее официальные лица России, в том числе глава государства Владимир Путин, заявляли, что поставленные Западом оружие и техника, будут становиться законной целью для российских военных.