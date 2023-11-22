Зеленский: Штатам нужно производить больше оружия для ВСУ, чтобы создавать рабочие места

Соединенным Штатам нужно производить больше вооружения для Украины, так как это поможет создавать большее количество рабочих мест для американцев и украинцев. Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в беседе с американским телевизионным каналом Fox News .

Зеленский заявил, что его страна готова производить оружие совместно с Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что при совместном производстве, большая часть будет развернута в штатах и на территории Украины, что по словам президента, закономерно создаст рабочие места для людей обоих народов.

Украинский лидер также сообщил, что прошедший месяц оказался самым сложным для его страны в вопросе получения денежной помощи со стороны Соединенных Штатов. Он заявил о своей надежде на то, что американский конгресс решит выделить дополнительные средства для помощи Киеву.

Производители оружия в Соединенных Штатах столкнулись с трудностями в выполнении заказов из-за нужды одновременного обеспечения украинского и ближневосточного конфликтов. По этой причине, американское Минобороны было вынуждено отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые были зарезервированы для Украины.