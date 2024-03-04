Зеленский: ситуация на границе c Польшей вышла за пределы морали
Фото: [unsplash.com]
Ситуация на границе Украины и Польши вышла за моральные пределы. Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения к польским протестующим. Его слова передает информационное агентство РИА Новости.
В ходе своей последней речи украинский лидер призвал найти решение ситуации, в частности, на границе с Польшей. Данная ситуация вышла как за экономические, так и за моральные пределы.
Зеленский также выразил осуждение в сторону использования конфликта между двумя государствами в польской внутриполитической борьбе.
Фермеры из Польши протестуют во всей стране, перекрывая доступ к дорогам и подъездам к пунктам пропуска на украинской границе.