Зеленский: ситуация на границе c Польшей вышла за пределы морали

Политика

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Ситуация на границе Украины и Польши вышла за моральные пределы. Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения к польским протестующим. Его слова передает информационное агентство РИА Новости.

В ходе своей последней речи украинский лидер призвал найти решение ситуации, в частности, на границе с Польшей. Данная ситуация вышла как за экономические, так и за моральные пределы. 

Зеленский также выразил осуждение в сторону использования конфликта между двумя государствами в польской внутриполитической борьбе. 

Фермеры из Польши протестуют во всей стране, перекрывая доступ к дорогам и подъездам к пунктам пропуска на украинской границе.

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