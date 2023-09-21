Зеленский слушал сам себя на Генассамблее ООН в украинском телеэфире

Президент Украины Владимир Зеленский слушал свое же выступление на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в эфире украинского телемарафона. На это в четверг, 21 сентября, обратило внимание издание Klymenko.Time.

Источник отмечает, что таким образом украинское телевидение должно было продемонстрировать полный зал слушателей. На видео видно, как Зеленский сидит в зале и, соответственно, смотрит на свое же выступление.

«Телемарафон «впечатляет». На украинском ТВ смонтировали выступление Зеленского в ООН таким образом, будто он слушает сам себя», – говорится в материале издания.

Зеленский выступил на Генассамблее ООН во вторник, 19 сентября. В своей речи он в очередной раз выступил с обвинениями против России, заявил, что РФ якобы ворует детей из Украины, шантажирует мировую общественность продовольственным кризисом. Также Зеленский вновь напомнил об «украинской формуле мира», которая должна завершить конфликт с РФ.

СМИ ранее сообщали, что во время своего визита у Зеленского запланирована встреча с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Газета Politico накануне сообщила, что украинский президент вместе с министром обороны страны в четверг посетит Пентагон.