Зеленский снова выступил за легализацию на Украине лекарств на основе каннабиса

Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил, что в стране необходимо легализовать производство и продажу лекарственных средств на основе каннабиса. Украинский лидер вновь затронул тему «легалайза», выступая в среду, 28 июня, в Верховной раде Раде на заседании ко дню конституции Украины.

Также Зеленский отметил, что такие лекарства будут производиться исключительно на украинской территории. По его словам, в стране также необходимо провести соответствующие исследования. Слова президента Украины приводит ТАСС.

«Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они не казались для нас, должны быть применены на Украине, чтобы всем нашим гражданам - украинцам и украинкам – не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны», – сказал Зеленский.

Зеленский заявлял о необходимости легализовать лекарственные препараты, содержащие марихуану, еще будучи кандидатом на пост президента Украины. В июне 2021 года он зарегистрировал соответствующий законопроект в Раде, а в июле этого же года потребовал правительство рассмотреть его в приоритетном порядке.

В июне 2022 года Кабинет министров Украины разрешил использовать каннабис в стране в научных и медицинских целях.

Употребления марихуаны в медицинских целях разрешено в Израиле, Польше, Хорватии, Финляндии, Греции, а также в 33 штатах США. Также употреблять каннабис законно можно в Аргентине, Колумбии, Мексике, Чили и Перу.