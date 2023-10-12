Зеленский собирается отправиться в Израиль

Украинский президент Владимир Зеленский планирует посетить Израиль в знак солидарности. Он попросил изучить подобную возможность. Об этом сообщает портал Ynet из Израиля.

Сообщается, что визит украинского лидера еще не был запланирован, но первые сигналы подобных планов уже присутствуют. Как заявил сам Зеленский, он советует всем президентам и лидерам посетить Израиль для того, чтобы оказать поддержку народу, претерпевшему гнет террористической атаки. Соответствующее заявление он сделал в то время, как посещал базу НАТО.

Портал Axios сообщил, что офис Зеленского отправил официальный запрос израильскому лидеру Биньямину Нетаньяху. Сообщается, что в этом запросе была просьба о соглашении визита президента Украины. Пока конкретной даты еще нет, но обсуждение ведется.