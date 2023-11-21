Зеленский сообщил, когда начнется операция по его свержению

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun заявил, что на декабрь намечена операция по его свержению, условный «Майдан-3».

По утверждению Зеленского, за планами по его отстранению от власти стоит Кремль.

При этом украинский лидер считает, что детали плана еще уточняются, и в намерения заговорщиков не обязательно может входить физическое устранение президента.

Кроме того, Зеленский еще раз выступил против проведения выборов в следующем году, назвав из незаконными в условиях военного положения.