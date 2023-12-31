Зеленский сообщил о получении военного плана на следующий год

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о получении им военного плана на предстоящий год в ходе заседания в штабе Верховного главкома. Об этом Зеленский сообщил в своих социальных сетях .

В посте он лишь сообщил о получении плана, но практически не приводил подробностей. Президент Украины рассказал о том, что в ходе мероприятия были выслушаны отчеты внешней разведки и получена их письменная копия. В документе сообщалось, в том числе, об общих военно-политических ожиданиях и возможных мировых событиях, уточнил Зеленский.

Как заявил украинский лидер, предстоящий год должен стать «временем многих решений». Он добавил, что его стране нужно будет «уметь повлиять на них» для того, чтобы воплотить свои цели.